قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي غازي، غداً الأربعاء، من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة 3 من صباح يوم الخميس، لمدة 10 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مدينة سيدي غازي، للقيام بأعمال إحلال وتجديد بطاريات المرشحة الخاصة بمحطة المياه بالمنشة الشرقية، ضمن خطة الإحلال والتجديد بالمحطة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

تدبير سيارات مياه شرب

وأكدت شركة مياه، تدبير سيارات لمياه الشرب خلال فترة الأعمال، وستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.