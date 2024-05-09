طريقة بسيطة للحفاظ على التوت طازجا.. «هيعيش معاكي فترة طويلة»

التوت من الفاكهة سريعة التلف إذ تنتهي صلاحيته بعد يومين من شرائه على الرغم من فوائده الكثيرة، إذ تحتوي ألوانه المختلفة على فيتامين «ك» و«أ»، ومادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الإجهاد خاصة في فصل الصيف، كما أنه فاكهة متعددة الاستخدامات يمكن عملها كعصير أو سلطة، لذلك تتساءل ربات البيوت عن طريقة الحفاظ على التوت طازجا لأسابيع.

طريقة بسيطة للحفاظ على التوت طازجًا لأسابيع

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن هناك طريقة بسيطة للحفاظ على التوت طازجًا لأسابيع باستخدام مكون واحد قد يتواجد في المطبخ وغير مكلف، إذ يمكنك استخدامه لغسل التوت لإطالة مدة صلاحيته بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أنّ تجميد التوت يعد خيارًا جيدًا، إلا أنه ليس قابلاً للتطبيق دائمًا خاصة لمن يريدون استخدامه طازجا، مضيفة أنّ هناك أداة منزلية شائعة يمكن استخدامها لغسل التوت لإطالة مدة صلاحيته بشكل كبير، إذ إنّ قشرته الضعيفة تجعله أسرع تلفا وأكثر عرضة للتعفن إذا لم يُخزن بشكل جيد.

وبحسب خبراء الطبخ والتخزين، فإن استخدام الخل الأبيض في أثناء غسل التوت قبل تخزينه يمكن أنّ يساعد في التخلص من أي عفن أو جراثيم يمكن أن تنتشر به فتسرع عملية تلفه، موضحين أنه يمكن لربات المنازل إضافة كوب واحد من الخل مع 8 أكواب من الماء البارد ووضع قليل من صودا الخبز، وغسل التوت جيدًا للحافظ عليه طازجا لأسابيع.

كيف أحافظ على التوت في الثلاجة؟

الصحيفة قالت إنه يجري وضع التوت في وعاء واسع وشطفه الخل بالماء البارد لإزالة البكتيريا ومنع العفن، وهي طريقة بسيطة للحفاظ على عليه طازجا لأسابيع، ثم بعد ذلك يتم تجفيفه على منشفة نظيفة ووضعه في علب أو أكياس مفرغة من الهواء قبل إدخاله إلى الثلاجة.

ويمكن اتباع طريقة تفريز التوت على شكل مكعبات ثلج، عن طريق غسله جيدًا بالماء، ثم ضربه في الخلاط مع قليل من عصير الليمون ثم وضعه في علب الثلج وحفظها في الفريزر، وهذه الطريقة تستخدم حال استخدام التوت لعمل العصير.