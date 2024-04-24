مضاعفات صحية خطيرة لتناول التوت والخوخ.. تحذير لهذه الفئات

التوت والخوخ من الفاكهة الصيفية التي يحبها كثيرون، إذ لهما كثير من الفوائد الصحية على الجسم ويزداد الإقبال عليهما مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن ربما يغفل البعض عن أنهما قد يسببا أمراضا عديدة حال تناولهما إذ كان الشخص مصابا بالحساسية أو النزلات المعوية.

وبحسب دراسة روسية نُشرت على موقع «سبوتنيك»، أوضحت أولغا كورابليفا خبيرة التغذية الروسية، أنّ الفئات الممنوعة من تناول التوت والخوخ، هي «المصابون بالتهاب المعدة والقرح الهضمية، مرضى الكلى، الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفاكهة»، وهو ما شرحه الدكتور رامي رمزي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ قال إنهما من الفاكهة المدرة للبول بالتالي تؤثران على المعدة والأوعية الدموية وضغط الدم.

الكمية المسموح بتناولها من التوت والخوخ

ويثير التوت والخوخ، أعراض الحساسية عند كثير من الأشخاص إذا جرى استهلاكهما بكميات كبيرة، وقد يصل الأمر إلى المعاناة من ضيق التنفس وتفاقم الحساسية الصدرية إلى الحد الذي ربما يتطلب الذهاب إلى المستشفى، لذلك أوضح «رمزي» أنّ المصابين بالحساسية ممنوعين نهائيًا من تناولهما، وباقي الفئات مسموح لها بتناول 300 جرام يوميًا: «ثمرة خوخ واحدة وحبتين من التوت»، لعدم التعرض لنوبات أو حساسية.

الآثار الجانبية للإسراف في الخوخ والتوت

وأوضح أن هناك عديد من المضاعفات الصحية التي ربما تحدث عند الإسراف في تناولهما، تتمثل في التالي: