3 طرق سهلة لعمل سموزي التوت في المنزل.. «حضريه زي الكافيهات»

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد حاجة الأفراد إلى تناول المشروبات المثلجة التي تمنح أجسادهم انتعاشا ورطوبة، منها مشروبات السموزي بمختلف أنواعه، ولأن فاكهة التوت من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يحبها الكثيرون، نقدم طريقة عمل سموزي التوت بـ3 وصفات مختلفة.

ويُمكن لربة المنزل تحضير سموزي التوت بـ3 طرق مختلفة بخطوات سهلة في المنزل، وفي وقت لا يتعدى 10 دقائق، حسب وصفة الشيف أميرة شنب، كالتالي:

طريقة عمل سموزي التوت بالزبادي

المقادير

كوب زبادي.

كوب من التوت الأسود.

ربع كوب عصير البرتقال، حسب الرغبة.

نصف كوب ماء بارد.

سكر للتحلية حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ضعي التوت، والزبادي، والماء، وعصير البرتقال في الخلاط الكهربائي واضربي المكونات جيداً.

أضيفي السكر بحسب الرغبة واضربي المزيج مرة أخرى.

صُبي السموزي في الأكواب وقدميه بارداً.

طريقة عمل سموزي التوت بالموز

المقادير

2كوب من التوت الأحمر و الأسود.

2 حبة موز.

4 ملعقة كبيرة سكر أو عسل بحسب الرغبة.

2 كوب لبن زبادي قليل الدسم.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير

اغسلي التوت المشكل جيداً.

قشري الموز وقطعيه إلى مكعبات.

ضعي كل من التوت والموز والسكر أو العسل ولبن الزبادي ومكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي واخفقيهم جيداً.

اسكبي المزيج في كاسات التقديم وقدميه بعد تزيينه بشرائح من الموز.

طريقة عمل سموزي التوت بالفراولة

المقادير

كوب مثلج من التوت البري.

كوب زبادي فراولة.

كوب فراولة مقطع شرائح.

نصف كوب حليب سائل.

ربع كوب عصير برتقال.

طريقة التحضير