الفراولة من الفواكه التي يحبها الكبار والصغار لمذاقها الجيد، وتستخدم للأكل وعمل العصائر المختلفة خاصة مع قرب فصل الصيف، فضلا عن استخدمها في المربى وسلطة الفواكه، لكنها سريعة التلف، إذ تتعرض للعفن بعد يومين من شرائها، وهناك طريقة سحرية للحفاظ على الفراولة طازجة لفترة أطول يمكن أن تلجأ إليها الكثير من السيدات الراغبات في الإبقاء عليها طازجة لأيام ومنعها من «العفن»، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

طريقة سحرية للحفاظ على الفراولة طازجة لفترة أطول

الصحيفة البريطانية، نقلت نصائح الكثير من خبراء الطبخ، بينها طريقة سحرية للحفاظ على الفراولة طازجة لفترة أطول ومنعها من التعفن بسرعة باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك، إذ أكدت أنه عليك غسل الفاكهة بمجرد وصولها إلى المنزل ويمكنك استخدام غسول الفواكه والخضروات الجاهزة، أو يمكنك استخدام الماء المضاف إليه بعض قطرات الخل الأبيض لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتفريغ الماء ووزعي الفاكهة على منشفة الأطباق حتى تجف تمامًا، ثم ضعيها في وعاء أو كيس بأدراج الثلاجة.

مدة حفظ الفراولة في الثلاجة

وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن استخدام خل التفاح للحفاظ على الفراولة طازجة لفترة أطول، ثم ضعيها في وعاء محكم الغلق أو برطمان، هذه الحيلة ستبقيها طازجة لمدة تصل إلى أسبوعين وتمنع العفن الذي يتشكل بسبب وجود الكثير من الماء، فضلا عن أن التعرض المفرط للهواء يؤدي إلى زيادة معدل عملية إفسادها.

نصائح لتخزين الفراولة لأطول فترة

وهناك نصائح لتخزين الفراولة لأطول فترة، بحسب الصحيفة البريطانية وهي كالتالي:

- تخزينها في العبوة الأصلية التي تسمح بتصريف الرطوبة الزائدة بعيدًا عن الفاكهة وتسمح بالتهوية مما يمنع نمو العفن.

- اختر الفاكهة الطازجة أثناء الشراء وأن يكون نوعها جيدا.

- اختر المكان الصحيح في ثلاجتك، فمن الأفضل حفظ الفواكه الطازجة مثل الفراولة في الدرج السفلي للثلاجة، حيث أنها من أكثر المناطق برودة داخل الجهاز، ما يجعلها مثالية للحفاظ على نضارة الفاكهة.