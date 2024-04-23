في موسم حبيب الملايين.. فوائد التوت الأسود لصحة الجسم

مع اقتراب شم النسيم، وبالتحديد في فصل الربيع، ينتظر الآلاف من المصريين الفاكهة الأبرز في ذلك الفصل، وهي التوت الأسود، إذ ينتظره الأطفال والكبار من العام للعام، فلذاذة طعمه وقلة ثمنه، جعلت له مكانة خاصة في قلوب الشعب المصري.

لا تتوقف فوائد التوت الأسود على لذة طعمه فقط؛ بل يتمتع أيضا بالكثير من الفوائد الصحية التي تفيد الجسم، وفي التقرير التالي نستعرض 5 فوائد صحية للتوت الأسود، وفقاً للدكتور مجدي نزيه أخصائي التغذية، خلال حديثه لـ«الوطن».

فوائد التوت الأسود

ذكر الدكتور مجدي نزيه بعضا من الفوائد العديدة التي يتمتع بها التوت الأسود، إذ أن طعمه القوي اللاذع ذات اللون الأرجواني المائل للسواد، يحمل أيضا العديد من الخصائص والفيتامينات بداخله، وأوضح نزيه قدرة التوت الأسود على المساهمة في نمو خلايا الجسم وسلامتها.

وأضاف نزيه، أن التوت وبالتحديد الأسود والبري مهم للرئتين والجهاز الهضمي، كما يساعد على سلامة المخ والعمليات الحيوية بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه العمليات تدخل في كل شيء خاص بالجسم، ولكن بالرغم من ذلك ليس له تأثير فعلي في معالجة أمراض القلب مثلما يتردد: «مفيش أكل بيعالج المرض بشكل مباشر، لكن ممكن بعض الأكلات تساهم في الحد من الضرر الناتج من الأمراض».

السر في مضادات الأكسدة

وأشار «نزيه» إلى أن السر في تعدد فوائد التوت الأسود يعود إلى أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف والمعادن، التي لها التأثير الكبير في سير عمليات الجسم الحيوية بشكل سليم، موضحا أن كل ما يتردد حول قدرته على معالجة أمراض السرطان والقلب ليس له أساس من الصحة: «مفيش دليل علمي بيقول إن التوت الأسود بيعالج السرطان والقلب».