نجوم الفن يواسون كريم عبدالعزيز أثناء صلاة الجنازة على والدته (فيديو)

أقيم منذ قليل، صلاة الجنازة على والدة الفنان كريم عبدالعزيز، التي وافتها المنية خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراعها مع المرض في مسجد الرحمن الرحيم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم المهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، والفنان أحمد السقا، مصطفي شعبان، يسرا، منة شلبي، أمير كرارة، بيتر ميمي، وغيرهم من نجوم الفن.

نجوم الفن يساندون كريم عبدالعزيز فى جنازة والدته

وانهار كريم عبد العزيز أثناء صلاة الجنازة، وحرص الفنان مصطفى شعبان على حمل النعش مع صديقه الفنان كريم عبدالعزيز ومساندته، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والعائلة.

موعد ومكان عزاء والدة كريم عبدالعزيز

كما حرص الفنان أحمد السقا على مساندة صديقه الفنان كريم عبدالعزيز في محنته وقام بحمل نعش والدته للصلاة عليها فى مسجد الرحمن الرحيم، ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء والدة كريم عبدالعزيز، غدًا الجمعة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز المشاركين في صلاة الجنازة، المخرج مروان حامد الذي تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان كريم عبد العزيز على المستويين الشخصي والفني، وحرص «حامد» على حمل نعش والدة الفنان كريم عبد العزيز.