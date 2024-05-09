«الشباب» تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف في إحدى الشركات الخاصة ضمن عرض تفاصيل فرص العمل المختلفة للشباب والخريجين لمختلف المؤهلات.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة في إحدى الشركات.

وظائف خالية

وتطلب الشركة للتعيين وظيفية مندوب مبيعات.

مكان العمل: العاشر من رمضان

متطلبات وشروط الوظيفة

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظائف وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة وهي كما يلي:

1- جميع المؤهلات عالي/ فوق متوسط.

2- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 سنة.

3- حسن المظهر.

4- أن يمتلك المتقدم الخبرة التي لا تقل عن سنة في المواد الغذائية.

الحقوق والمميزات

كما يحصل المتقدمين للحصول على الوظائف على بعض الحقوق الآتية:

راتب أساسي مجزي

إجازة أسبوعيا

تأمين اجتماعي من اول يوم

تأمين طبي خاص

حوافز مبيعات

منح بالأعياد

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/cmMB3f1GKJ

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