وظائف خالية بمرتبات مجزية بوكالة تسويق شهيرة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل للشباب باستمرار، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن وظائف خالية في إحدى وكالات التسويق للمؤسسات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل وظائف وكالة التسويق، وترصد السطور التالية الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كما يلي.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في منطقة الشيراتون.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصلا على درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين على الأقل من الخبرة كمشترٍ في مجال العقارات.

- أن يكون مستواه في اللغة الإنجليزية ممتاز.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين راتبا مجزيا.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات، ويبدأ العمل في تمام الساعة 10 صباحا حتى 6:00 مساءً.

- تمنح الشركة للعاملين يومان إجازة الجمعة والسبت.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى وكالات التسويق للمؤسسات الشهيرة، الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــــا لإتمام إجراءات التقديم.