مشيرة خطاب: العدوان الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في فلسطين يخالف اشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي الإسرائيلي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.

الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك في كلمتها في الندوة التي أقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «مسؤولية الدول الثالثة في منع الابادة الجماعية في غزة».

اتفاقية عام 1948 تتيح أول تعريف قانوني لمصطلح «الإبادة الجماعية»

وأضافت رئيس القومي لحقوق الإنسان أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتيح أول تعريف قانوني دولي لمصطلح «الإبادة الجماعية».

وأكدت خطاب على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.