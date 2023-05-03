رئيس «القومي لحقوق الإنسان» وأعضاء «العفو الرئاسي» يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

حرصت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، على حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، منهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.