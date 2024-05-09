أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز على عودتها إلى العوضي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي، بعد ظهورها مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية مؤكدة أنها مازالت تحبه لترد على تصريحات العوضي الأخيرة التي وصفها فيها بأنها «حب حياته».

علق وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على خبر عودتها لطليقها الفنان أحمد العوضي، رافضا حسم الأمر بشكل صريح، خاصة أنه قد تراجع عن إعلانه عودة الثنائي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات رداً على سؤال عودتهما بكلمة «بيحصل» بدلاً من «حصل» .

أول تصريح من شقيق ياسمين عبدالعزيز بشأن عودتها للعوضي

وأكد الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول تصريح لـ«الوطن» أنه لا يريد حسم الأمر قائلاً بكلمات مقتضبة، «ربنا يعملها الخير ويصلحها الدنيا، وتكون سعيدة».

وعن رجوع ياسمين عبد العزيز لـ العوضي قال «بتمني ربنا يعملها اللي هي نفسها فيه ويخليها مبسوطة دايما»، دون أن يحسم الموقف إذ كانت قد عادت بالفعل أم لا؟.

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على تعليقات الجمهور

وجه أحد المتابعين سؤالاً له لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز «يعنى هترجع للعوضى فرحنى بالله عليك»، ليرد عليها «حصل»، ثم يعيد تعديل تعليقه بعد 38 دقيقة بـ«بيحصل»، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور متسائلين عن حقيقة عودتهما، «يعني هما رجعوا ولا لسه»، ولكن لم يرد على أي تعليق وقرر أن يلتزم الصمت.