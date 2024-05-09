إزالة 112 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 112 حالة تعد بمراكز المنيا

واستعرض محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 112 حالة تعد تنوعت بين 23 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمراكز المنيا وبني مزار والعدوة واسترداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوي بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم إزالة 61 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، و28 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بعدد من مراكز محافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.