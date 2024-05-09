تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 9-5-2024 في منتصف التعاملات اليومية انخفاضاً مقارنة بأسعاره، خلال بداية التعاملات الصباحية، وهو العيار الذي يُعد الأكثر شيوعًا داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر أوضحته كل من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3509 جنيهات، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بانخفاض قيمته 11 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3070 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بانخفاض قيمته 10 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2631 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بانخفاض قيمته 9 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 24 ألفا و560 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بانخفاض قيمته 80 جنيهاً في الجنيه الواحد.