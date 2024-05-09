أسعار الذهب اليوم الخميس 9-5-2024 في محال الصاغة.. «اعرف آخر تحديث»

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-5-2024 في مصر حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا وشيوعا بين المواطنين وداخل محال الصاغة، ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3520 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3080 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2640 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2053 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24640 جنيها دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.