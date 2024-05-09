آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. بكم عيار 21 بعد التراجع؟

شهدت أسعار الذهب اليوم مع ختام التعاملات تراجعاً في مختلف محال الصاغة، إذ انخفض عيار 21 بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد، حيث يتابع أسعار الذهب قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره التي تختلف لحظياً على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف الأعيرة، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، في ختام التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث ليسجل 3520 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بتراجع قيمته 6 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3080 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات المسائية 3085 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2640 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث 24640 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.