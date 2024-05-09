استقرار أسعار الذهب عالميا.. وترقب في الأسواق لخفض أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب حول 2310 دولارات للأوقية اليوم، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية للحصول على تلميحات بشأن التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية المستحقة في وقت لاحق من اليوم، وقراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان الجمعة.

أسعار الذهب عالميا

وواصل المستثمرون تقييم العديد من الإشارات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والأربعاء أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز ضرورة تهدئة الاقتصاد الأمريكي للوصول إلى هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 2%.

وتُظهر الأسواق الآن فرصة بنسبة 66% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من CME. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024، وارتفع سعر الذهب بمقدار 250.34 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 12.14% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات أسعار الذهب

ومن المتوقع تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/ للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.