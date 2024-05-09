تحركات طفيفة في سعر الذهب عالميا قبل قرار المركزي الأمريكي لخفض الفائدة

تتحرك أسعار الذهب العالمية في نطاق ضيق اليوم الخميس، إذ لا يصعد أو ينخفض بشكل كبير، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أمريكية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2314.26 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2321 دولارًا.

من المقرر أنَّ تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية اليوم، كذلك قراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان يوم غد الجمعة، كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، وفق وكالة رويترز.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع، إنَّه على الرغم من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر فإن تجار الذهب يتوخون الحذر بشأن الإقدام على تحركات كبيرة، إذا جاء تقرير التضخم الأمريكي أعلى من المتوقع فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارًا.

توقعات خفض الفائدة

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 66% تقريبا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5% إلى 956.13 دولار.