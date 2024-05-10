سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10- 5-2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10- 5-2024 حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي نحو 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من مواقع البنوك الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 12.73جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.67 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.