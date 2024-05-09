سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9- 5- 2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات الصباحية، ليسجل في البنك المركزي نحو 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من مواقع البنوك الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 12.73جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.67 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.