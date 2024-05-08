سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-5-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من عدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الانترنت.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بحوالي 12.73جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بحوالي 12.67 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.