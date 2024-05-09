مقرر «الأسرة بالحوار الوطني»: نقاشات موازنة القومي للمرأة تصب في صالح سيدات مصر

عبرت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، عن تفاؤلها بمخرجات الاجتماع البرلماني الموسع بين قيادات المجلس القومي للمرأة، وبين نواب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مؤكدة على أهمية المضي في ملف تمكين المرأة واسترداد حقوقها الدستورية والمجتمعية.

نقاشات موازنة القومي للمرأة تصب في صالح تمكين سيدات مصر

وأوضحت الشبراوي أن النقاشات حول الميزانية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة للعام المالي الجديد، يجب أن تشهد زيادة في المخصصات المتعلقة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لحماية حقوق المرأة ورعاية الأطفال وإحراز تقدم في ملف تمكين السيدات، مشيرة إلى أن النقاشات المعمقة حول ميزانيات تلك المجالس سالفة الذكر، خلال الأحوال الاقتصادية الحالية يجب أن تأتي مشتملة على دفع ملف الحماية الاجتماعية لا سيما سيدات مصر وتحديدا زوجات الشهداء وأسرهم.

وأعربت الشبراوي عن ثقتها في تضافر جهود المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة مع جهود نواب البرلمان في مضاعفة الإنجازات والطفرات التي شهدها ملف تمكين سيدات مصر والاهتمام بالأسر والأطفال، الأمر الذي يتسق تماما ورؤية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.