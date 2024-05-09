«هتوحشينى يا أمي».. كريم عبدالعزيز متأثرَا في وداع والدته الأخير (فيديو)

شيّع الفنان كريم عبدالعزيز جثمان والدته ظهر اليوم إلى مثواها الأخير، بعد أن أقيمت صلاة جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على دعمه ومواسته في أزمة رحيل والدته.

تأثر كريم عبدالعزيز في جنازة والدته

وظهر الفنان كريم عبدالعزيز في حالة تأثر شديدة أثناء الوداع الأخير لوالدته، «هتوحشينى يا أمي»، ولم يتركه أصدقائه من الوسط الفني من بينهم الفنان أحمد السقا، والفنان مصطفي شعبان عن مساندته وحملوا معه النعش الخاص بوالدته.

نجوم الفن يواسون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وحضر الجنازة المخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، يسرا، أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، وعدد كبير من الفنانين.