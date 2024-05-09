ارتفاع عجز الموازنة في دولة الاحتلال إلى 7% خلال أبريل الماضي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن العجز في ميزانية دولة الاحتلال يزداد عمقا، إذ ارتفع في أبريل الماضي بقدر 11.7 مليار شيكل، مقارنة بعجز قدره 3.2 مليار شيكل في أبريل 2023.

ارتفاع العجز في ميزانية الاحتلال بنسبة 7%

ونشر المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، اليوم بيانا كشف فيه عن أن العجز في ميزانية الاحتلال ارتفع خلال الـ 12 شهراً الماضية بنحو 7%، أي ما يعادل 132.2 مليار شيكل، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة توقعت عجز بنسبة 6.6% طوال عام 2024، وهو ما تم تجاوزه بالفعل.

مخاوف من وصول العجز في ميزانية الاحتلال لـ9%

وأعرب مسؤول في وزارة المالية، عن مخاوفه من وصول العجز في ميزانية الاحتلال إلى 8% - 9% هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف، ما يتطلب فرض ضرائب وتخفيضات في الموازنة هذا العام، موضحا أن أن السبب الرئيسي للتخاوفات الاقتصادية هو النفقات المتوقعة في مجال الدفاع وإطالة أمد الحرب والخوف من عدم تخفيض سعر الفائدة في الاقتصاد أكثر من مرة هذا العام، الأمر الذي سيجعل أنشطة الحكومة مكلفة للغاية، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».

يذكر أن شهر أبريل الماضي شهد تسجيل إيرادات بلغت نحو 36.5 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام 157.6 مليار شيكل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما أنفقت الحكومة 48.2 مليار شيكل خلال الشهر الماضي ما يجعل مجمل نقاتها 195.3 مليار شيكل، مقابل 148.3 مليار في الفترة المقابلة من عام 2023 - بارتفاع نحو 35.8% في النفقات.