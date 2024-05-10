سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024، انخفاضات واضحة في السوق المحلية والبنوك، نتيجة اتجاه الدولة لوضع سعر عادل للدولار مقابل الجنيه.

وسجل نحو 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 10 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.