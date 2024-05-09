مؤشر الدولار يستقر عالميا بعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية

استقر مؤشر الدولار حول 105.5 نقطة، اليوم، بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، إذ واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما يتطلعون إلى بيانات التضخم الرئيسية الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع، مع رد فعل المستثمرين على مجموعة من تعليقات البنك المركزي، إذ قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى التهدئة لإعادة التضخم إلى الهدف.

مؤشر الدولار عالميا

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع بقاء البنك المركزي في مكانه لفترة ممتدة، حتى يكون هناك دليل واضح على انخفاض التضخم، ولم يستبعد إمكانية رفع الفائدة إذا تسارع التضخم.

واستقر الدولار في كل القطاعات، لكنه ظل تحت مراقبة التدخل مقابل الين، إذ كررت السلطات اليابانية تحذيراتها ضد التحركات المتطرفة للعملة.

توقعات مؤشر الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0941 أو 0.09٪ إلى 105.6104 نقطة يوم الخميس 9 مايو من 105.5163 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتداول عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.