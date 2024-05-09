ظهور أشياء غريبة في السماء لأول مرة.. ماذا يحدث خلال كسوف الشمس المقبل؟

رغم عدم كونه كليًا، فإن كسوف الشمس المقبل سيكون حدثًا فلكيًا استثنائيًا، يبهرنا بظواهر غريبة بعضها لم يحدث من قبل، الأمر الذي سيجعله الأكثر إثارة خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من مفاجآت مرتقبة في أكتوبر المقبل، فما الظواهر التي تزين السماء أثناء كسوف الشمس المقبل؟

مشاهد غريبة تظهر في كسوف الشمس المرتقب

تظهر «خرز بيلي» كحبات لؤلؤ مشرقة حول حافة القمر أثناء كسوف الشمس الكلي أو الحلقي، إذ عرفت الظاهرة بهذا الاسم، تكريمًا لعالم الفلك فرانسيس بيلي الذي وصفها عام 1836، وتحدث بسبب تفاعل ضوء الشمس مع تضاريس القمر غير المستوية، بحسب موقع «لايف ساينس» العلمي.

من المرتقب أيضًا ظهور شواظ شمسية، عبارة عن هياكل ضخمة من البلازما والمجال المغناطيسي تنبثق من سطح الشمس، ولا يمكن عادةً رؤيتها من الأرض، لكن خلال الكسوف، تصبح مرئية خلف القمر، تشبه بتلات الزهور.

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عند حجب القمر للشمس، ويعتمد ذلك على الموقع والوقت من السنة ونوع الكسوف، إذ تنخفض درجات الحرارة عادة بمقدار 5 إلى 10 درجات خلال الكسوف الكلي، وفي بعض الحالات النادر يصل إلى 28 درجة مثلما حدث عام 1834.

«يبدو الأمر كأن سحابة قد حلت فوق الشمس، لكن لا توجد سحابة فوق الشمس، مما يزيد من غرابة المشهد».. يصف الموقع الظواهر الغريبة المرتقبة، بالإشارة إلى أن تحليقها وظهورها في السماء سيكون أشبه بسحابة تغطي السماء والشمس.

كيف نتعامل مع كسوف الشمس؟

مع حلول الظلام المفاجئ في منتصف النهار، قد تصاب الحيوانات بحالة من الارتباك الشديد، ليكملوا المشهد الغريب خلال كسوف الشمس المقبل، لذلك يجب اتباع عددا من النصائح لمشاهدة هذا الكسوف بأمان، وهي: