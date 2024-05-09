محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص الجديد على مساحة 6 أفدنة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة أية معوقات على الفور، لتسريع وتيرة العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

متابعة معايير الجودة بمستشفى أبو قرقاص الجديد

ووجه محافظ المنيا بضرورة الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة الفنية واشتراطات الصحة المهنية لمشروع مستشفى أبو قرقاص الجديد، ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة، إلى جانب الالتزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المستشفى، لافتا إلى أن المستشفى الجديد سيخدم قطاعا عريضا من المواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة الأعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات

كما تفقد ناصر هاشم مدير وحدة المتابعة بمجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص الجديد، بمرافقة تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، وبشر طاهر مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا لجهاز التعمير، لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

الجدير بالذكر أن مستشفى أبو قرقاص الجديد مقام على مساحة 6 أفدنة، ويتكون من 6 مبان رئيسية بارتفاع 6 طوابق ومبنى خدمي وسكن للأطباء وطاقم التمريض ومدرسة تمريض، ويخدم 8 وحدات قروية و47 قرية و216 تابعا بمركز أبوقر قاص.