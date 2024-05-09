«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية للكشف المجاني في 3 قرى بمحافظة البحر الأحمر

انطلقت اليوم الخميس، قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمة الطبية المجانية للأهالي في كل من قرية الشلاتين في جنوب البحر الأحمر، وقريتي مرسى حميرة وأدلديت، وتستمر القوافل في تقديم الخدمة الطبية المجانية على مدار يومين، تبدأ من اليوم وتنتهي غدا الجمعة.

وتضم القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

التخصصات الطبية في القافلة

- الأطفال

- العظام

- الباطنة

- النساء والولادة

- الأسنان

- التحاليل الطبية

- الأشعة

كما تضم القافلة صيدلية من أجل صرف العلاج المجاني للأكثر احتياجا، تأتي هذه القوافل بالتعاون والتنسيق بين حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ووزارة الصحة والسكان، وتتيح القوافل نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجا

وتهدف المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات والمبادرات المختلفة التي تقدم خدمة بجودة عالية للأكثر احتياجا في شتى المجالات الحياتية المختلفة، سواء على الصعيد الخدمي أو التعليمي أو الصحي وغيره.