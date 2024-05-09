«تضامن النواب» توافق على موازنة المجلس القومي للمرأة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في اجتماعها اليوم، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

موازنة العام المالي الجديد

قدرت الموازنة للعام المالي الجديد 2024-2025 بواقع 575 مليونا و647 ألفا، مقارنة بالعام المالي الماضي.