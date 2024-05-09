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«تضامن النواب» توافق على موازنة المجلس القومي للمرأة

كتب:

ولاء نعمه الله
04:00 م | الخميس 09 مايو 2024
أرشيفية

أرشيفية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في اجتماعها اليوم، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

موازنة العام المالي الجديد

قدرت الموازنة للعام المالي الجديد 2024-2025 بواقع 575 مليونا و647 ألفا، مقارنة بالعام المالي الماضي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.