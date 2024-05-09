«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الجمعة

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد غدا، فتكون الظاهرة الأولى هي وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها الظاهرة الثانية وهي ارتفاع الأمواج بين 2 متر و3 أمتار، ما يترتب عليها اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم/س.

وبالنسبة للظاهرة الثالثة فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 10 مايو

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.