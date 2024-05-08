حالة الطقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية على القاهرة وسيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الجمعة المقبلة.

وأوضحت «الأرصاد» أن الشبورة المائية تنتشر صباح الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح المحملة بالأتربة

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتستمر خلال الأيام المقبلة، وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد يوم الخميس، وهي الظاهر المؤثرة.