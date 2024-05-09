موعد تحسن حالة الطقس واختفاء رياح الخماسين.. هل تستمر حتى نهاية الربيع؟

تحذيرات واسعة وجّهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، من حالة الطقس اليوم وغدا، حيث ترتفع قيم درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليكون شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية غرب البلاد.

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء رياح الخماسين

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ البلاد تتأثر من السبت المقبل بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ما يُعيد درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية، لنعيش أجواء ربيعية مميزة على مدار الأسبوع المقبل.

وأضافت «غانم» أنّنا اليوم نشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، والتي تؤدي إلى تدهور وانخفاض الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، وقد يستمر نشاط الرياح المثير للرمال والتربة غدا، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا 30 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنّنا سنشهد تحسن في الأحوال الجوية بدءا من السبت المقبل، وقد يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا وبعد غد.

وعن موعد انتهاء رياح الخماسين، أوضحت أنّه مستمر على مدار فصل الربيع، وقد يكون هناك تكرار لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار مايو الجاري، وبمجرد بدء شهر يونيو المقبل تبدأ فرص نشاط الرياح في الانخفاض، كما تبدأ فرص زيادة نسبة الرطوبة في الارتفاع بالتزامن مع بدء منخفض الهند الموسمي حتى بداية فصل الصيف.