حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. أجواء مشمسة وشبورة كثيفة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم، وذلك على جميع محافظات الجمهورية من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح والشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، أكثر الجواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس اليوم، وذلك بشكل متباين بين محافظة وأخرى كما يلي:

- ففي محافظة القاهرة الكبرى، تنتشر الشبورة المائية صباحًا، وتسود أجواء مشمسة مما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30 كيلومترًا في ساعة، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

- أما في محافظات الوجه البحري ومدن القناة، تنتشر الشبورة المائية حتى الساعة 10 صباحًا، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار، وتسود أجواء مشمسة ونشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة.

- وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية، تستمر الشبورة المائية حتى بداية ساعات الظهيرة، وتنعدم فرص تكاثر السحب الممطرة في حين تسود أجواء غائمة بسبب وجود غطاء سحابي، لرياح نشطة أحيانا، وتبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة.

- تشهد السواحل الشمالية الشرقية استمرار انتشار الشبورة المائية حتى بداية ساعات الظهيرة، وتسود أجواء مشمسة، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار، والرياح نشطة أحيانا، وتبلغ سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة.

- في محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 20 كيلومترًا في الساعة، طقس مشمس طول ساعات النهار.

- وتشهد محافظات شمال ووسط الصعيد: الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 20 كيلومترا في الساعة، وتسود أجواء مشمسة أحيانًا.

- وفي محافظات جنوب الصعيد: تنعدم فرص سقوط أمطار، الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كيلومترًا في الساعة، وتسود أجواء مشمسة.

الملاحة البحرية في حالة الطقس اليوم

وأكّدت الأرصاد الجوية اعتدال الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، إذ أن حركة الأمواج من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.