تغير مفاجئ في حالة الطقس بداية من الخميس.. و«الأرصاد»: احذروا هذه الظاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس لا زالت مستقرة على أغلب أنحاء البلاد حتى غدٍ الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الخميس المقبل، وتنتشر الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضافت الهيئة، في بيان لها منذ قليل، أن غدا الأربعاء يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معـتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، وقد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية خلال فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال

أما يوم الخميس فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد خلال فترات متقطعة، وتتكون الأتربة العالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى.. 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى.. 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس

وتسجل درجات الحرارة الخميس، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.