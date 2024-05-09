ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان قمح دون ترخيص بالمنيا

كشف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط سيارة نصف نقل بديرمواس محملة بـ 9 أطنان و 141 كيلو جراما من القمح، بدون ترخيص من مديرية التموين.

وأشار في بيان، إلى أنه على الفور جرى مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها للمطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة دورية لضبط أي مخالفات تتعلق بتوريد القمح

وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي في بيان، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة أي كميات تُضبط وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .