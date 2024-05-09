«التموين» تتخطى 2 مليون طن قمح في موسم حصاد 2024

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن متابعته من خلال تقارير لحظية عن نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أول بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عالية.

وكشف وزير التموين عن ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى 2 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل حتي اليوم وذلك عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية كما أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة بـ80 ألف طن في الموسم السابق.

نسب توريد القمح

وأضاف وزير التموين في بيان له أن الوزارة تستهدف استلام 3.5 مليون طن، وتم تجهيز نقاط إضافية لاستيعاب طاقات تخزينية تصل إلى 5 مليون طن، في حاله زياده نسب التوريد، مقررًا إضافة فترة مسائية من 8 مساء حتى 12 منتصف الليل وذلك في نقاط التجميع التي توفرها بها إنارة.

وتابع: شهدت نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيراً من المزارعين لتوريد المحصول المحلي، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الموسم المحلي هذا العام ارتفعت به نسبة توريد القمح عن العام الماضي، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح.

وأوضح أن إجمالي ما تمّ توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من 2 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

وأشار إلى أنه طبقَا لتعليمات وزير التموين أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.