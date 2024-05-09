5 حيل لتوسيع الحذاء الضيق.. وداعا لتورم أصابع القدمين

يعاني البعض من مشكلة ضيق الحذاء بسبب تورم أصابع القدمين، مما يدفعهم للبحث عن بعض الحيل، للتخلص من تلك المشكلة الأزلية، عبر توسيع الحذاء قليلًا، لهذا قدم موقع «العربية» بعض الطرق المجربة الفعالة للتخلص من هذه المعاناة.

وضع الحذاء الضيق في الثلاجة

أول هذه الطرق المجربة هو وضع الحذاء في كيس بلاستيكي، في الثلاجة لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة، وبمجرد إخراج الحذاء من الثلاجة، تعمل على ارتدائه مباشرة، لتساعد حرارة الجسم على تليين الجلد والعمل على توسيعه، ويمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات لتحصل في النهاية على حذاء مريح.

ويلجأ البعض في الكثير من الأحيان، إلى اللجوء لحيلة وضع أوراق الجرائد داخل الحذاء، والعمل على ترطيبها قليلًا بالماء، والعمل على تركها داخل الحذاء لمدة ليلة كاملة، لجعلها تجف تمامًا، الأمر الذي يساعد على تليين الحذاء الجلدي والعمل على توسيعه.

حيلة الجورب ومصفف الشعر

يمكنك العمل على وضع الجورب المبلل بالقليل من الماء داخل الحذاء الضيق، ومن ثم استخدام مصفف الشعر واضبطه على درجة حرارة منخفضة، ليعمل على تجفيف الجورب ويساعد في تمديد الحذاء.

كريم لتوسيع الأماكن الضيقة من الحذاء

توجد العديد من المواد التي يمكن استخدمها لتوسيع الجلد، ولعل أبرزها استخدام كريم توسيع الجلد عبر وضعه في الأجزاء الضيقة من الحذاء، وتركه لبضع الساعات مما يعمل على توسيع الجلد.

الحذاء البالون

يمكنك وضع بالون داخل الحذاء، والعمل على ملئه بالهواء، بحيث يكون ضاغطاً على الحواف الضيقة، وترك الحذاء بهذه الحالة لعدة أيام ليتمدد بشكل طبيعي.

البطاطس المقشّرة

يمكنك الاعتماد على البطاطس المقشرة لحل مشكلة الحذاء الضيق، وذلك عبر تقطيعها على هيئة قطع صغيرة، ويتم تركها داخل الحذاء طوال الليل، فهذه واحدة من الطرق لمجربة والتي تساعد على تمديد الحذاء.

الكحول الطبّي

يمكنك مزج كمية من الكحول الطبي في كمية من الماء، ووضعه في زجاجة مزودة ببخاخ، ويرش الحذاء بها من الداخل والخارج، والعمل على ارتداء الحذاء بعد ذلك لمدة 30 دقيقة لتساهم هذه الحيلة في توسيع الحذاء الضيق.