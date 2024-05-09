«التعليم»: بدء تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «زراعي وتجاري وفندقي وزراعي» اليوم الخميس 9 مايو بالمدارس الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن لجان النظام والإدارة تبدأ استلام التشكيل الخاص برؤساء والمراقبين وأوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات يوم الأحد المقبل من لجنة الإدارة المركزية لوزارة التعليم، على أن سيتم تسليم مندوبي المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء 15 مايو.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع النوعيات، يوم 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية ويمكن الاستعلام عن الجداول عبر هذا الرابط، مشيرًا إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحاً.