الأربعاء المقبل.. إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع «جنة مصر» في 4 مدن جديدة

تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء المقبل 14 مايو الجاري، أسماء الفائزين بوحدات مشروع جنة مصر في 4 مدن جديدة، ضمن مشروعات الوزارة لتوفير السكن الملائم للمصرين من مختلف الشرائح.

أماكن الطرح ومساحات الشقق

وأوضحت الوزارة، المدن التي يشملها مشروع «جنة»، ومساحات الشقق في كل مدينة، ترصُدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وجاءت كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر

- وتتراوح مساحات الشقق المطروحة بمدينة 6 أكتوبر بين 100 و 150 مترًا مربعًا.

القاهرة الجديدة

- وتتراوح مساحات الشقق المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة بين 100 و 150 مترًا مربعًا.

العبور

- وتتراوح مساحات الشقق المطروحة بمدينة العبور من 57 إلى 93 مترًا مربعًا.

أسيوط

- وتتراوح مساحات الشقق المطروحة بمدينة أسيوط من 57 إلى 93 مترًا مربعًا.

وأوضحت الوزارة أنه عند تسلم الوحدات يتوجه المستفيد إلى بنك التعمير والإسكان فرع المدينة محل الطرح، لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.