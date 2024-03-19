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دراما المتحدة

رئيس جهاز «6 أكتوبر»: نسبة تنفيذ عمارات مشروع جنة وصلت إلى 85%

كتب:

أيمن حمزة
11:00 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة السادس من اكتوبر

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة السادس من اكتوبر

واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولاته التفقدية بمشروع «جنة»، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذه، وذلك برفقه مسئولي الجهاز والمشروع.

وأوضح «النجار» أنه جار تنفيذ 21 عمارة بمشروع جنة، وجارٍ طرح المرحلة التكميلية به، حيث بلغت نسب تنفيذ العمارات نحو 85%.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، 7 عمارات تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزيتها للتسليم ومنطقة حمام السباحة الجاري تنفيذها بالمنطقة، وتابع صيانة المسطحات الخضراء بين العمارات، وأعمال صيانة الشوارع والإضاءة بالبوابة الثانية.

ولفت إلى أنه جارٍ تنسيق الموقع العام، وتنفيذ شبكة الزراعة، موجهاً بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

يذكر أن مشروع جنة من المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان، ويقع في التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو، ويحتوي على 280 عمارة.

وفي سياق متصل، أجرى «النجار» جولة مرورية بالحي المتميز بالقطاع الشرقي؛ للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة، والإطلاع على نسب التنفيذ.

النجار يتفقد معرض أهلا رمضان

كما تفقد المهندس عادل النجار، وصابر سرور، رئيس مجلس الأمناء، معرض «أهلا رمضان»، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، ومدى التزام العارضين بالأسعار المخفضة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.