طرح كراسة شروط وحدات مشروع جنة في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، طرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لوحدات «جنة» في مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وبدأت الإجراءات اللازمة للتقديم في الطرح التكميلي، بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان من بداية مارس الجاري، للذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق، وجرى طرح 480 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا بمشروع «جنة».

طريقة حجز الشقق

الحجز يكون بنظام القرعة العلنية اليدوية.

الحجز عبر بنك التعمير والإسكان.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية والاستعلام عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

شروط السداد

استكمال سداد حق الوحدة من خلال دفع:

20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

يتم سداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية

بالإضافة إلى سداد 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.