«الإسكان» تعلن طرح 600 وحدة ضمن مشروع جنة.. اعرف الموعد

علمت «الوطن» من مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح 600 وحدة سكنية جديدة للمواطنين، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر، بعدة مدن جديدة في مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والمنصورة الجديدة» وذلك خلال شهر أبريل المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

أكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة أبرز المدن في الطرح الجديد

وأشارت المصادر، إلى أن الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين، بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر، تضم مساحات تتراوح ما بين 100 إلى 161 مترًا مربعًا، و وعلى الراغبين في التقديم سداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية الجاري طرحها فور الإعلان عنها بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وذلك بكلمة المرور، والرقم القومي، ثم الضغط على أيقونة «أرغب فى التقدم» وبعدها تظهر على الشاشة عبارة «للإطلاع فقط» وتوضح الهئية من خلالها البيانات الأساسية بالاستمارة، ومواعيد الحجز وخلافه، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة مثل اسم المحافظة المطلوب الحجز فيها، واسم المدينة، والمنطقة ونوع الوحدة ورقم العمارة، ورقم الشقة المراد حجزها، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، لحين بدء إجراءات حجز الوحدات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه يتم استكمال سداد مبلغ 20% من قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس أمناء المدينة المتقدم للحجز بها، وذلك من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر واحد. يقوم المستفيد بسداد 10% من إجمالي قيمة الشقة عند استلامها، ويقوم بسداد الباقي بالأقساط الربع سنوية المتساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على الرصيد المدين، والتي تعادل سعر فائدة البنك المركزي المصري وقت الطرح، وهي تعادل 70%، بالإضافة إلى 2% تنفيذاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف تحصيل لصالح بنك التعمير والإسكان.

موعد سداد أول قسط

وبالنسبة لموعد سداد القسط الأول، فقد ذكرت المصادر أن القسط الأول للوحدة السكنية يجب سداده بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الشقة، على أن يتم كتابة شيكات آجلة بالمبالغ المستحقة على الوحدة السكنية قبل الاستلام. ومن المتوقع أن يتم الحجز بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين، لضمان الشفافية والنزاهة.