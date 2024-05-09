تسليم أجهزة تعويضية لذوي القدرات والهمم بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم أجهزة تعويضية لذوي القدرات والهمم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدمه الحكومة المصرية إلى ذوي القدرات والهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل، وتأمين الدخل الكافي لهم، والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

تسليم أجهزة تعويضية لذوي القدرات والهمم

وقالت وكيل الوزارة في بيان: «تم تسليم عدد من الأجهزة التعويضية المتحركة عالية الجودة للبتر تحت الركبة، وتحت الكوع، وأيضاً أخذ مقاسات لأجهزة جديدة استمراراً لتنفيذ المبادرة التي تهدف لتسليم كل حالات البتر أجهزة تعويضية لذوي القدرات والهمم بمحافظة كفر الشيخ».

دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاون فيما بينهم، لخدمة الأشخاص ذوي القدرات والهمم، لمساعدة ودعم هؤلاء الأشخاص، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، وأداء وظائف حياتهم دون مساعدة من أحد، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.