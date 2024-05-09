محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع صلاح سالم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير شارع صلاح سالم، بطول 700 متر وعرض 30 مترا، بداية من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء، وتتضمن أعمال التطوير رصف الشارع في الاتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبي الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024.

تطوير مدينة كفر الشيخ

وأوضح المحافظ، أنّ أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفر الشيخ، والتي تتضمن أيضًا تطوير العديد من الشوارع والميادين الأخرى، ومن بينها «شارع الجمهورية، وشارع صلاح سلامة، وشارع الحرفيين، وشارع الدستور، وشارع ممدوح صقر، وشارع صلاح سالم، وشارع الثورة، وشارع دنشواي، وشارع عرابي»، هذا بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ بالإسراع في تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ وجماليات الشارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على طول الشارع، بما يتناسب مع مظهره الحضاري الحديث، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ أنّه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2023 - 2024، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

طفرة غير مسبوقة في مشروعات التطوير

جدير بالذكر، أنّ محافظة كفر الشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك مشاريع الطرق والكباري والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والإسكان والتعليم والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.