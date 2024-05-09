متحور جديد يهدد البشرية ويتنشر بمياه الصرف.. «FLiRT» يضرب أمريكا وألمانيا

بظهور متحور جديد لكورونا «كوفيد 19»، أصبحت البشرية مهددة من جديد، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يساعد على انتشار الفيروس، على عكس الفيروسات التاجية الأخرى التي تنتشر أسرع خلال الشتاء.

إذ أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية «cdc» في بيان صدر اليوم، بأنه تم اكتشاف مجموعة جديدة من متغيرات فيروس كورونا، الملقبة بـFLiRT، في مياه الصرف الصحي.

وكشف «cdc» أنه خلال الفترة من 14 أبريل إلى 27 أبريل، شكل المتحور المسمى «KP.2» أو FLiRT نحو 25% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة، ما يجعله المتحور السائد الجديد في البلاد، متجاوزًا JN.1 الذي انتشر عالميًا خلال فصل الشتاء بنسبة 22% من حالات كوفيد-19 بالولايات المتحدة، في نفس فترة الأسبوعين.

«FLiRT» يتسبب في تغييرات في البروتين الشوكي

وقالت ميجان إل راني، عميد كلية الصحة العامة بجامعة ييل، لـ WebMD إن FLiRT لديه بعض الخواص المثيرة للقلق، في متحور كورونا الجديد مثل إنه يتسبب في تغييرات في البروتينات الشوكية، والتي تلعب دورًا في مساعدة SARS-CoV-2 على استعمار الجسم وإصابة الناس بالمرض.

أي أنه يصيب الجسم بطريقة أسرع من الفيروسات الأخرى وفقا لـ«يو أس إيه توداي».

أعراض متحور FLiRT

تتغير أعراض متحور فيروس «FLiRT» من شخص لآخر لكنها تشابه تلك الموجودة في JN.1 والتي تشمل: «ارتفاع درجات الحرارة والسعال والتهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف والصداع وآلام العضلات، وصعوبة في التنفس، وفقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم بجانب أعراض الجهاز الهضمي مثل اضطراب في المعدة، وإسهال خفيف، أو قيء».

تقول الوكالة، إن الأشخاص المصابين بـCOVID-19 لديهم مجموعة واسعة من الأعراض، تتراوح من المرض الخفيف إلى الشديد، وقد تظهر الأعراض من يومين إلى 14 يومًا من التعرض.

انتشار الفيروس بسرعة في ألمانيا

من جانبها أفادت صحيفة «The Munich Eye» الألمانية بأن تهديدا جديدا بات يهدد النظام الصحي الألماني، إذ رصد باحثون المتحور الجديد FLiRT بين الحالات المصابة.

وأصدر معهد روبرت كوخ، بيانا، أوضح فيه أن متحور JN.1 لا يزال سائدًا، بنسبة 38% من الحالات في ألمانيا، ولكن FLiRT أو KP.2 ارتفع إلى المركز الثاني بنسبة 19% في وقت قصير.

وأكدت لجنة التطعيم الدائمة «Stiko» ضرورة أخذ الجرعات المعززة السنوية للأشخاص المعرضون للخطر، وسط استعدادات للتحولات المحتملة في مسار الوباء.