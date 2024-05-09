بعد المخاوف العالمية من سلالة FLiRT.. ماذا نعرف عن أعراض الإصابة بها؟

لم يكد العالم يتجاوز محنة اكتشاف جائحة كورونا، حتى اجتاحت مخاوف عالمية بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي تعرف باسم فيروس FLiRT والتي سجلت 25% من الحالات بأمريكا، وترتفع المخاوف بسبب سرعة الفيروس في الانتشار ومقاومته للقاحات والعلاجات المتاحة حاليًا، ما يثير الرعب من ظهور موجة أخرى من وباء السيطرة عليه «بالغ الصعوبة»، وفق موقع themunicheye الأمريكي.

فيروس FLiRT

حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، لا يزال الفيروس يمثل تهديدًا ديناميكيا، حيث يتحور ويتطور ليظهر لنا أنواع جديدة من الفيروسات، ويراقب الباحثون حاليًا مجموعة جديدة من سلالات هذا الفيروس الذي أطلقوا عليه اسم FLiRT وهو يعني حرفيًا «مغازلة»، وهذه الترجمة ليست لها علاقة بالرومانسية بل إن هذا الاسم اشتق من الطفرات المحددة لهذه المتغيرات «F» و«L» و«R» و«T».

وخلال الأسبوعيين الأخيرين من شهر أبريل الماضي، تم رصد إصابة عدد كبير من الأمريكان بفيروس FLiRT، وصلت نسبتها لـ25% من الإصابات بكورونا وفق للبيانات الحديثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC).

أعراض فيروس FLiRT

وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، فإن أعراض فيروس FLiRT لا تزال محل الدراسة، فلا يزال العلماء يدرسون ما إذا كان سيكون لها مظاهر سريرية مميزة، إلا أنه حتى اللحظة، فإن أعراضه تشبه إلى حد كبير متحور أوميكرون والذي يتضمن ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم والتي تصل لدرجة الحمي خاصة خلال فترات الليل، بالإضافة إلى القشعريرة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وضيق التنفس، فقدان الشهية، والإسهال.

وبينما يستعد العالم للتحولات المحتملة والخطيرة في مسار الوباء الجديد، تظل المراقبة المستمرة وجهود التطعيم والأبحاث حاسمة في مكافحة التهديد المتطور الذي تشكله متغيرات FLiRT.