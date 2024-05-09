فئات أكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد.. المتعافون من الفيروس ليسوا بمأمن

يبدو أن العالم لن يحصل على هدنة لالتقاط أنفاسه من التعافي من كابوس جائحة كورونا، وذلك بعدما أعلن هذا الوباء عن نفسه بشكل جديد، على هيئة متحور من كونه يسبب ضررًا كبيرًا لعدد من الفئات، وذلك بسبب شدة الحرارة التي سيشهدها هذا العام 2024، الذي أطلق عليه بعض العلماء «العام الأشد حرارة».. فما الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد

يبدو أن الفيروس سينتشر لا مفر، حسبما أفاد توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة بافلو جاكوبس، الذي فجر مفاجأة بشأن المتغير الجديد الذي يحمل اسم «FLiRT»، وهو إحدى سلالات فيروس كورونا، لكنه سيكون الأكثر انتشارًا منه، مؤكدا أنه يستهدف فئات بعينها ستكون عرضة للخطر الأكبر.

يظل كبار السن هم المستهدف الأول لكورونا منذ نشأته عام 2019 وحتى الوصول إلى آخر سلالاته «flirt»، باعتبارهم ضمن الفئات التي تعاني من جهاز مناعي متواضع مقارنة بالشباب، إلى جانب أن التقدم في العمر يصاحبه بعض الأمراض المزمنة ووهن الجسد الذي يفقد القدرة الكاملة على السيطرة على الأمراض ومقاومتها، بحسب شبكة «wgrz».

ليس فقط كبار السن هم المستهدف الوحيد، بل سيعرف المتحور الجديد طريقه نحو الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بشكل عام، وعلى رأسهم الأطفال في مرحلة النمو، لذلك سيكون من الضروري حماية أنفسهم باستخدام خطوات احترازية وقائية.

الحالات المتعافية من كورونا هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد

المفاجأة في حديث الطبيب، أن الحالات المتعافية من إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمتحور الجديد «flirt» أحد سلالات فيروس كورونا.

«نتوقع أنه بمجرد دخولنا أشهر الصيف، خاصة عندما يكون الجو حارا ويتجمع الناس في الداخل في أماكن سيئة التهوية ومكيفة الهواء، نعلم أن هذا هو المكان الذي ينتشر فيه هذا الفيروس بشكل جيد».. هكذا حذر الطبيب الأمريكي، الذي أكد أن العام الحالي سيكون الأشد حرارة وسيساهم في انتشار هذا الوباء بشكل واسع، خاصة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة سيزيد استخدام مكيفات الهواء التي تعد أحد أبرز عوامل انتشار الوباء في السنوات المنقضية.

كيفية تفادي الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «flirt»

بعد اكتشاف حالات بالفعل في أمريكا، بات لزامًا على الجميع اتخاذ إجراءات وقائية من أجل الحماية من خطر المتحور الجديد، إذ يقول أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في حديثه لـ«الوطن»، أن جميع المتحورات لها طرق وقاية واحدة ومعروفة، ويجب الالتزام بها، لعل أبرزها الاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين باستمرار، إلى جانب ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، خاصة مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

من الضروري أيضًا البقاء في المنزل عند الشعور بأي تعب أو حمى، من أجل تفادي نقل العدوى أولًا والراحة ثانيًا، إلى جانب ذلك يجب ارتداء الكمامات والبقاء في أماكن بتهوية جيدة وتنظيف البيوت والمكاتب بشكل مستمر واستخدام الكحول، وقبل كل ذلك يجب الحصول على المصل.