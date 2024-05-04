تقرير لـ«معلومات الوزراء» يطمئن المواطنين بشأن لقاح كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسائل طمأنة للمصريين بشأن لقاح كورونا، مؤكدًا أنّ التجلط عرض نادر الحدوث.

وأضاف المركز، أنه بشأن ما أثير حول تسبب لقاح أسترازينكيا بالإصابة بالجلطات، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من التطعيم.

التجلط عرض جانبي لبعض التطعيمات

وجاء ذلك بعد أنباء منتشرة بشأن ملاحقة شركة أسترازينيكا قضائيًا في دعوى جماعية بسبب مزاعم أنّ لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات.

وأوضح المركز أنّ التجلط عرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ 2021 وهو عرض نادر الحدوث.

- لم توص أي جهة صحية دولية أو محلية بإيقاف أو منع التطعيم.

- ونسبة الإصابة بالتجلط 3 حالات لكل مليون شخص تم تطعيمه.

أعراض جانبية طويلة المدى

- التوصيات التي صدرت حددت عدم استخدام اللقاح لفئات محددة

- احتمال حدوث التجلطات عند الإصابة بكورونا 10 أضعاف الوضع مقارنة بفترة ما بعد التطعيم.

- احتمالية الإصابة بجلطات للفئات الأكثر عرضة قد تحدث خلال فترة قصيرة بعد التطعيم.

- لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط.