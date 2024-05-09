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علي إدريس: «متحمس لمشروع رقمنة تاريخ الفنانين.. وإحنا أدرى بتراثنا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:47 م | الخميس 09 مايو 2024
علي إدريس

علي إدريس

قال المخرج علي إدريس إنه متحمس لمشروع رقمنة أرشيف النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفن.

علي إدريس يكشف تفاصيل رقمنة أرشيفه الفني

وأكد علي إدريس في بيان أن أهل الفن هم أولى الناس بتوثيق ذكرياتهم والحفاظ على تاريخهم بطريقة عصرية من أجل الأجيال القادمة.

واستطرد المخرج: «لقيت ناس كتير من خارج الوسط بتتكلم في تاريخ الفنانين وأحداث حياتهم وبلاقي مغالطات وتواريخ غلط».

وأوضح: المحافظة على التاريخ ده لازم يبقى نابع من ناس مهتمين بالفن وشغالين فيه وعارفين مشاكله واحنا أدرى ناس بيه.

تعاقد عدد كبير من الفنانين علي رقمنة أرشيفهم

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

ويشار إلى أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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